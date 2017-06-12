Польша обвинила в халатности следователей по делу о катастрофе Ту-154

Министерство обороны Польши подало в прокуратуру страны требование оценить деятельность предыдущей польской комиссии по расследованию катастрофы президентского самолета Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Обращение подано в связи с недавним заявлением Алексея Морозова — главы российской технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), занимавшейся в 2010-2011 расследованием причин авиакатастрофы.

«Выводы, сделанные председателем технической комиссии МАК о ходе событий во время полета самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года, доказательства и результаты экспертиз были известны членам [польской] комиссии во время составления окончательного отчета», — говорится в сообщении. При этом выводы участников расследования с польской стороны существенно отличаются от выводов МАК.

«Все это вызывает подозрения в недобросовестности и халатности, которую могли проявить члены польской комиссии (...) Исходя из этого, Минобороны направляет соответствующий запрос в прокуратуру», — подчеркивается в обращении.