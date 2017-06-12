Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды на территории республики георгиевской ленты, соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба администрации украинского лидера.

Изменения, согласно новой норме, будут внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Согласно документу публичное использование, демонстрация или ношение этого символа или же его изображения влекут за собой наложение штрафа «от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 2550 гривен — 5530 рублей) с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения».

Такие же действия, совершенные в течение года повторно, или же «распространение» георгиевской ленточки влекут за собой наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 5100 гривен — 11059 рублей) или административный арест на срок до 15 суток.

16 мая данный законопроект был принят Верховной Радой Украины. 21 мая Петр Порошенко также заявлял, что подпишет эту инициативу, как только она будет передана ему из парламента. Георгиевские ленточки президент тогда также назвал не символом Второй мировой войны, а символикой «агрессии против Украины в 2014–2017 годах».