Жители Пуэрто-Рико высказались за присоединение к США

Жители Пуэрто-Рико, контролируемого Вашингтоном при наличии собственного самоуправления, на референдуме большинством голосов высказались за превращение страны в 51-й американский штат. Об этом сообщает Associated Press.

За полноценное присоединение к США на правах штата проголосовали более 500 тысяч человек, за свободную ассоциацию или независимость — 7,6 тысяч, а за сохранение настоящего статуса Пуэрто-Рико — 6,7 тысяч человек. При этом в голосовании принимала участие лишь небольшая часть жителей архипелага — 23%.

Как отмечает Associated Press отмечает, что это маловероятно. Явка на референдуме стала самой низкой в Пуэрто-Рико с 1967 года.