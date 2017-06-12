Мемория. Юрий Розанов

12 июня 1961 года родился Юрий Розанов, спортивный комментатор



Личное дело

Юрий Альбертович Розанов (56 лет) родился в подмосковном Загорске (ныне — Сергиев Посад). Его отец был советником юстиции, мать — историком.

Детство провел в городе Видное Московской области. В школе увлекался командными видами спорта и шашками. «Мне все виды давались, кроме домино — там у меня рассеивается реакция, — рассказывал комментатор. — Все остальное получалось. Учеба давалась очень легко: пришел из школы, за 25 минут сделал уроки и побежал. Одна тренировка, другая, третья. Игровые виды. И футбол, и хоккей, и баскетбол, и настольный теннис, и стоклеточные шашки. В настольном теннисе был близок к КМС: «В силу хорошего перворазрядника, а то и кандидата в мастера спорта играл уже в 13—14 лет».

После школы поступил на факультет электронной техники в Московском энергетическом институте, однако не закончил его, после чего работал в нескольких НИИ. «Тогда многие плыли по течению, я в том числе, — комментирует Розанов. — Я учился в техвузе, не доучился, ушел с диплома. Я до определенной степени не был взрослым человеком, да и сейчас им не являюсь. Поэтому я и не парился по месту работы, я их легко менял».

В 1996 году участвовал в конкурсе телекомментаторов, прошел его и вскоре начал работать на телевидении. «На берегу Останкинского пруда, в 96-м году мои друзья выпивали и закусывали. Я к тому времени уже пару лет как не пил, но время проводил с ними с удовольствием. Закуска лежала на газете "Спорт-Экспресс", в ней я и набрел на конкурс канала, на котором работал тогда Витя Гусев. И я, наверное, третий раз в жизни повелся на "слабо", пока они разливали по 25-й, сделал четыре шага к телецентру и записался для участия. Викторину эту мне довелось выиграть», — рассказывал телеведущий.

Начинал телекарьеру на «НТВ-Плюс» в группе известного хоккеиста Евгения Майорова, продолжительное время комментировал только хоккей. Затем стал освещать чемпионат Голландии и другие футбольные первенства. «Это было время, когда Голландию не показывали в прямом эфире. Матчи нам присылали на кассетах, они валялись на таможне, потом приходили сюда и за недельку я озвучивал пять-шесть игр», — отмечал Розанов.

В 2010 году вместе с Василием Уткиным получил предложение от телеканала «Россия-2» перейти в государственный медиахолдинг ВГТРК, от которого оба отказались. Позднее возглавил редакционный совет «НТВ-Плюс».

В 2011 году в паре с Сергеем Крабу получил «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор». Награда была вручена за репортаж с финала молодежного чемпионата мира по хоккею.

В 2012 году комментировал чемпионат Европы по футболу для украинского телеканала «Футбол». Вскоре перешел в «Медиа Группу Украина» (каналы «Украина», «Футбол», «Футбол+»). Вернулся в Россию в апреле 2014 года из-за обострения политической ситуации. «Мне действительно предлагали продлить контракт. Но я потерял внутреннее равновесие, — рассказывал Розанов. — Это не связано напрямую с тем, что вокруг стало опасно или неспокойно. Работалось в Киеве очень комфортно. Но каким бы ты ни был аполитичным, ситуация рано или поздно все равно упрется в вопрос: "Ты за красных или за белых?".

Насколько обожаю спортивные споры, настолько не терплю агрессию в жизни. А она, глупо скрывать, есть с обеих сторон. Это "либо — либо" неотвратимо приближалось ко мне, к моей семье, оборачиваясь внутренним дискомфортом. И я решил вернуться туда, где родился, где мои корни — в свою страну».

После возвращения некоторое время работал на ВГТРК, в августе 2014 года вернулся на «НТВ-Плюс». Также комментирует хоккей на КХЛ ТВ. С ноября 2015 года по настоящее время является комментатором футбольных и хоккейных трансляций на телеканале «Матч ТВ».

Юрий Розанов женат, воспитывает дочь.

Чем знаменит

Известный в России комментатор футбольных и хоккейных соревнований. Среди наиболее интересных его работ — финал чемпионата Европы по футболу 2008 года (в паре с Василием Уткиным), финалы Лиги Чемпионов УЕФА (в 2006 и 2010 — единолично, в 2016 — в паре с Романом Гутцайтом), финал Кубка мира по хоккею-2004 (в паре с Борисом Майоровым).

В 2005, 2007 и 2010 годах был членом жюри в конкурсе комментаторов имени Евгения Майорова.

О чем надо знать

Юрий Розанов

Ходили слухи, что Розанов консультировал Романа Абрамовича перед тем, как тот купил «Челси». Сам комментатор их опровергал: «Я единственный раз ручкался с Романом Абрамовичем — это было в лужниковском VIP на матче ЦСКА — "Шахтер". Я не знаю всю вертикаль: Абрамович — кто-то там еще — кто-то еще — кто-то еще. Я могу сказать, что я мог бы написать аннотацию по каждому игроку, но это не была аннотация специалиста в том смысле, как это принято понимать. Я не считаю, что я помогал собирать Абрамовичу "Челси". Более того, если бы такая ситуация сейчас возникла и, покупая "Челси", он обратился бы ко мне, я бы порекомендовал двух-трех людей, которые в трансферном смысле являются лучшими специалистами, чем я».

Прямая речь:

О причинах популярности футбола во всем мире: «А почему никакой другой вид спорта? Да потому что погодные условия, потому что демократичность, потому что очень простая атрибутика. Все то, чем сейчас предохраняют от травм, от шипов, все эти щитки, вся эта форма, которая облегает и обтягивает, — это все для узкого, ограниченного круга людей. В футбол можно играть где угодно, чем угодно, когда угодно, поэтому, собственно говоря, каждый хотя бы какой-то период времени (даже любая девчонка в школе на переменах, я думаю) мяч гонял. То есть если вдруг они возомнят, что кое-что в футболе понимают, я их, по крайней мере, пойму».

О месте футбола в жизни: «Для меня лично что значит футбол? Это пятьдесят процентов моего свободного времени, включая всю семью с бытом, с воспитанием детей. Я думаю, это не так мало на самом деле. Это не меньше, чем половина жизни».

О том, как стал комментатором: «Комментатором я хотел быть всегда. Но я боюсь быть неправильно понятым: "хотел" не значит, что куда-то тыкался. Я бегал комментировал сам себя, многие это делали… Когда Евгений Майоров взял к себе в группу, он, уже больной тогда, улетел комментировать в Израиль матч нашей сборной и остался там консультироваться у какого-то специалиста. Это был 96-й год, осень, через полтора месяца должен был открыться канал («НТВ-Плюс»). Нам с Владиком Батуриным выдали говорилки — такие же диктофоны, как и тот, что лежит сейчас на столе. На ту пору это был раритет такой, как какое-нибудь авто вроде "Ламборджини", он был у одного человека из десяти тысяч. Евгений Саныч велел нам ходить с ними по хоккейным матчам и наговаривать по 15 минут, а он потом будет отслушивать.

Мы припирались, два дурака, в Сокольники, куда ходило полтора человека и где главную публику составляли милиционеры с собаками, и наговаривали эти 15 минут. Ребята, у которых висели автоматы, смотрели на нас то ли как на шпионов, то ли как на кого-то еще. Было жутковато: чувствовал себя идиотом — раз, потенциальной жертвой — два… Когда второго числа ноября месяца девяносто шестого года мне пришлось сесть в кабину, я абсолютно не боялся».

6 фактов о Юрии Розанове:

Свое имя получил в честь деда по материнской линии.

Любимые команды в футболе — ЦСКА и сборная Голландии, в хоккее — «Монреаль Канадиенс».

В прошлом увлекался «Формулой-1», но прекратил следить за ней после завершения карьеры Найджела Мэнселла в 1995 году.

Любимые музыкальные группы — Pink Floyd и Uriah Heep.

Самой смешной книгой в истории литературы называет «Посмертные записки Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса.

Лучшим комментатором считает Василия Уткина, а любимым — Михаила Мельникова.

Материалы о Юрии Розанове:

Биография комментатора в Википедии

Олег Мильштейн «Надежды и муки российского футбола»

Юрий Розанов: «Я же рыжий. А это состояние души»