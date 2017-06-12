Украинцы создали давку на границе с Польшей после введения безвизового режима

На польско-украинской границе создались огромные очереди из желающих посетить Польшу после введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом. Видеозапись с места событий опубликовал в Facebook пользователь Вячеслав Мурашев.

«Позор на границе Шегини — Медыка! (приграничные села на Украине и в Польше, прим. ред.) Уверенно шагаем в Европу!» — написал он.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня. Достигнутая между Киевом и Брюсселем договоренность предполагает, что украинцы смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе граждане Украины не получили.

Ранее сообщалось, что в первый день действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом пятеро украинцев не смогли въехать в ЕС.