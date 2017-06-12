В Кремле прокомментировали перенос акции оппозиции на Тверскую

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение оппозиционера Алексея Навального перенести акцию протеста против коррупции 12 июня с проспекта Сахарова на Тверскую улицу. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Как заявил Песков, данный вопрос должна решать мэрия города. Пресс-секретарь главы государства при этом призвал участников акции «избегать каких-либо провокаций и незаконных действий».

В свою очередь, начальник департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что столичная полиция не будет препятствовать «гуляниям» на Тверской, если сторонники Алексея Навального придут туда без плакатов и не будут выкрикивать лозунгов.

«Если человек придет с плакатом политического содержания или будет выкрикивать лозунги, он 100% потенциальный "клиент" полицейских», — заявил Черенков. Он также напомнил, что 12 июня на Тверской улице будут проводиться различные праздничные мероприятия в честь Дня России.

Проведение митинга оппозиционеров, приуроченной ко Дню России, изначально было согласовано на проспекте Сахарова. Предполагалось, что в ней также примут участие противники реновации. В ночь на 12 июня организаторы акции заявили о ее переносе на Тверскую улицу.