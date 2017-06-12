СМИ сообщили о задержании 400 человек на акции против коррупции в Москве

В центре Москвы полиция задержала более 400 участников несогласованной акции протеста против коррупции. Об этом сообщает сайт «ОВД-Инфо».

В основном задержания проходили в районе Тверской улицы, куда призвал выйти своих сторонников политики и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный.

По данным издания «Медуза», задержания в центре столицы продолжаются. В том числе полицейские уводят в автозаки людей, которые не скандировали никаких лозунгов и не несли плакатов. Сотрудники ОМОН оцеплена Пушкинская площадь, собравшихся здесь людей полиция вытесняет на Тверской бульвар.

В свою очередь, издание «Фонтанка» со ссылкой на источники в правительстве Санкт-Петербурга сообщило, что в городе были задержаны более 300 участников аналогичной акции, которая проходила на Марсовом поле без согласования с городскими властями.