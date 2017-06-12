В МВД заявили о задержании 150 человек после акции на Тверской

После прошедшей на Тверской улице в Москве несанкционированной акции оппозиции задержаны 150 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный представитель МВД России Ирину Волк.

В ведомстве отметили, что все правонарушители доставлены в органы внутренних дел для разбирательства.

В свою очередь, агентство «Интерфакс» приводит данные, согласно которым, в несогласованной акции в Москве участвовали порядка 4,5 тысячи человек. При этом глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил, что в центре Москвы в несанкционированном митинге приняли участие пять тысяч человек.