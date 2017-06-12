В России уничтожили последние запасы зарина

В Министерстве обороны РФ заявили об уничтожении всех запасов боевого отравляющего вещества зарин, хранившихся в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУБХУХО) генерал-полковника Валерия Капашина.

По словам представителя ведомства, ликвидация боевого отравляющего газа завершилась в 1:00 по Москве 12 июня.

Как уточнил Валерий Капашин, в целом Россия уничтожила 98,9 процента запасов отравляющих веществ. По его словам, работы предполагается завершить до конца текущего года.

Ранее Валерий Капашин заявлял, что в декабре 2017 года Россия уничтожит последний химический боеприпас в рамках обязательств о полном отказе от химоружия.