«Аэрофлот» пообещал до 650 тысяч рублей подъемных новым пилотам

Руководство «Аэрофлота» ввело единовременные выплаты для пилотов, которые устраиваются в компанию. Командиру воздушного судна выплатят 650 тысяч рублей, второму пилоту — 350 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Выплаты будут производиться как пилотам, которые впервые пришли в «Аэрофлот», так и тем, кто решил вернуться на прежнее место работы (в этом случае с момента увольнения из компании должно пройти не менее трех лет).

За эти деньги пилот обязуется отработать в «Аэрофлоте» не менее двух лет. В случае досрочного расторжения трудового договора средства придется вернуть пропорционально неотработанному времени.

Ранее стало известно, что за последние два с половиной года из российских авиакомпаний уволились более 300 пилотов, которые уже устроились в азиатские компании, еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства.

Как заявил РБК на условиях анонимности один из российских летчиков, решивший перевестись на работу за рубеж, зарплата капитана воздушного судна в России составляет 300-350 тысяч рублей в месяц, тогда как в Китае аналогичная позиция стоит 1 млн — 1 млн 200 тысяч рублей в месяц.