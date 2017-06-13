Минздрав отказал в лекарствах иногородним пациентам федерального СПИД-центра

В конце мая Минздрав направил в Роспотребнадзор письмо, в котором сообщил, что эта федеральная служба не имеет «полномочий по организации оказания медпомощи», а в бюджете РФ на 2017 год не предусмотрены деньги на лечение пациентов Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В письме, с которым ознакомилось издание, говорится, что СПИД-центр при формировании заявки на препараты не представил доказательства, что его пациенты не наблюдаются также по месту жительства.

Федеральный СПИД-центр находится в Москве, большинство его пациентов иногородние. С августа 2017 года они не смогут получать там лекарства, так как лекарства закончатся, сообщила старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Наталья Ладная.

В Московском городском центре по борьбе со СПИДом, куда пациентов перенаправляют из Федерального СПИД-центра, они также не смогут рассчитывать на лечение.

На диспансерном наблюдении в федеральном СПИД-центре состоят 1,2 тысячи пациентов, из них 989 человек получают антиретровирусную терапию.

«Довольно странно лишать препаратов организацию, которая в течение 30 лет работала над методологией лечения ВИЧ-инфекции в России. Мы первые начали лечить ВИЧ в 1987 году. У нас есть лицензия на лечебную деятельность», — отметил глава Федерального центра СПИДа Вадим Покровский.

Он добавил, что центр продолжит оказывать бесплатные консультации ВИЧ-инфицированным, но «вопрос, где они будут получать лекарства и будут ли их получать, остается».