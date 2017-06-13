В доме стрелка из Кратово обнаружен арсенал оружия

На участке Игоря Зенкова — жителя подмосковного поселка Кратово, который открыл стрельбу по соседям, найден «целый арсенал оружия и боеприпасов», сообщает Следственный комитет России.

Оружие обнаружили в в сарае дома. На снимках СК видно, что оно сильно обгорело.

«При разборе завалов дома обнаружены: винтовка Мосина, сигнальный пистолет "Вальтер", обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемет Шпагина ППШ, винтовка "Пибоди Мартини", винтовка "Арисака", гранаты РГД 33, М39 и М 24, две минометные мины калибра 50 мм, мина дымовая калибра 82 мм, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы 150 мм от артиллерии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дом Зенкова полностью сгорел. Предположительно, на пепелище находятся останки матери стрелка.

Осмотр места происшествия приостановлен из-за дождя, останки матери Зенкова пока не найдены, отмечает СК.

10 июня Зенков открыл огонь по соседям, убив четверых и ранив еще двух человек. В течение нескольких часов он отстреливался от сотрудников Росгвардии. В конце концов был застрелен.