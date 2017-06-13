Маркетологи подсчитали сумму среднего чека россиянина

В мае российский горожанин потратил за один поход в магазин в среднем 512 рублей. Об этом свидетельствуют данные маркетингового агентства Romir.

При этом величина среднего чека неуклонно снижается с начала года. При этом за четыре первых месяца года средний чек терял ежемесячно по 2-3 рубля, а в мае уменьшился сразу на 12 рублей относительно апрельского значения

По сравнению с маем 2016 года средний чек прибавил 25 рублей (5%).

По данным холдинга Romir, снижение суммы покупок, в первую очередь, связано с возвратом россиян к стратегии интенсивного шопинга, когда покупатели посещают больше магазинов в поисках выгодных предложений.

В итоге в каждом магазине люди платят меньше, а в совокупности за май траты стали больше.