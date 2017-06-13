У банка в центре Москвы произошла перестрелка

Двое вооруженных мужчин устроили перестрелку у здания банка в районе Якиманка в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, стрельба произошла у офиса банка в районе дома №7 в Казачьем переулке.

Согласно картам Google, в 1-м Казачьем переулке у дома №7 находится Bankgesellschaft Berlin AG Bank. Также рядом расположен Юникредит банк и отделение Московского международного банка.

По данным источника агентства «Москва», злоумышленники скрываются на автомобиле «Нива»,