Минтранс предложил вернуть лицензирование всех автобусных перевозок

Министерство транспорта России предлагает вернуть обязательное лицензирование всех видов автобусных перевозок. Об этом сообщил замминистра транспорта Николай Асаул, передает ТАСС.

По его словам, соответствующий законопроект уже находится в Госдуме, и «при наличии политической воли» может быть принят в осеннюю сессию.

«Мы предлагаем лицензировать все виды автобусных перевозок. В настоящее время лицензированию подлежат только регулярные, городские и пригородные виды сообщения», — отметил чиновник.

Кроме того, 15 июня Минтранс и Ространснадзор проведут совещание с властями регионов, на котором обсудят безопасность автобусных перевозок.

В ночь на 12 июня в Забайкалье разбился автобус с паломниками. Из 51 человек, находившихся в салоне, 10 погибли на месте, еще четверо скончались в больнице.