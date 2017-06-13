«Мегафон» сообщил о восстановлении связи

Сотовый оператор «Мегафон» заявил, что работа голосовой связи восстановлена после сбоя. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сеть "Мегафона" восстановлена после снижения уровня успешности голосовых вызовов на 20–30%. Голосовая связь, SMS и мобильный интернет работают в нормальном режиме, мы продолжаем усиленный мониторинг ситуации. В течение 30 минут возможны незначительные сложности с голосовыми вызовами. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства», — отметили в компании.

Пока оператор не назвал причину возникшего сбоя.

Отмечается, что он коснулся операторов Москвы и Нижнего Новгорода.