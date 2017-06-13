13 июня 2017, 10:30
Хакеров из РФ заподозрили в проникновении в энергосистему США
Хакеры, которые могут быть связаны с российским правительством, возможно, получили доступ к энергосистеме США. Об этом пишет The Washington Post.
Теперь, по данным газеты, они могут обесточить американские города.
Соответствующие выводы сделала компания по кибербезопасности Dragos.
Она считает группировку Electrum причастной к созданию программы под названием CrashOverride, которая могла быть задействована в отключении электричества на Украине в декабре 2016 года.
Отметим, что тогда глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявлял, что в Киеве на несколько часов пропал свет из-за «внешнего вмешательства».
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