Хакеров из РФ заподозрили в проникновении в энергосистему США

Хакеры, которые могут быть связаны с российским правительством, возможно, получили доступ к энергосистеме США. Об этом пишет The Washington Post.

Теперь, по данным газеты, они могут обесточить американские города.

Соответствующие выводы сделала компания по кибербезопасности Dragos.

Она считает группировку Electrum причастной к созданию программы под названием CrashOverride, которая могла быть задействована в отключении электричества на Украине в декабре 2016 года.

Отметим, что тогда глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявлял, что в Киеве на несколько часов пропал свет из-за «внешнего вмешательства».