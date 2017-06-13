КГБ Белоруссии задержал мужчину с боеприпасом для теракта в Европе

Сотрудники КГБ Белоруссии с начала этого года задержали восемь человек, причастных к террористической деятельности. Об этом заявил глава ведомства Валерий Вакульчик, передает «Sputnik Беларусь».

«Это лица, которые причастны к террористической и экстремистской деятельности, которые находились в международном розыске, которые были в Сирии», — рассказал глава КГБ.

Он отметил, что один из задержанных приехал в страну из Германии. При себе у него было взрывное устройство. По данным следствия, мужчина готовился к совершению теракта в одной из европейских стран.