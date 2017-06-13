За бросок петарды на акции в Москве завели уголовное дело

В отношении мужчины, бросившего петарду на несанкционированной акции протеста, которая прошла на Тверской улице Москвы 12 июня, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Нарушитель 1988 года рождения был задержан накануне. По данным полиции, он бросил петарду в скопление людей. Пострадавших в результате его действий не было.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным «ОВД Инфо», в Москве на несанкционированной акции задержали 866 человек, в Петербурге — около 900.