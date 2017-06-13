В ДТП в Забайкалье погибли 14 человек

В Забайкалье скончался водитель автобуса с паломниками, который разбился накануне. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, число жертв аварии достигло 14 человек.

«Скончался водитель автобуса. На данный момент у нас остается одна женщина, она в отделении реанимации на аппарате ИВЛ, состояние тяжелое, стабильное», - заявил главврач Петровск-Забайкальской ЦРБ Цыден Цыдыпов.

В краевом минздраве отметили, что медики консультируются с главным травматологом и главным реаниматологом России, федеральным центром и ведущими врачами.

Отметим, 12 июня автобус, в котором находился 51 человек, упал с насыпи высотой до 30 метров у поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, где велись дорожные работы.