Путин потребовал усилить преграды на пути санкционных фруктов и овощей

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, «направленных на интенсификацию процессов импортозамещения овощной продукции», сообщается на сайте Кремля.

Главе правительства Дмитрию Медведеву поручено завершить разработку нормативных правовых актов, «направленных на пресечение ввоза на территорию РФ плодовоовощной продукции, в отношении которой установлены запреты и ограничения».

Генпрокуратуре поручено проверить исполнение законодательства по пресечению ввоза санкционных фруктов и овощей в РФ.

Счетная палата должна провести аудит средств, направляемых на импортозамещение.

Кроме этого, правительству дано поручение заместить импортные семена и саженцы на российском рынке.