СК проверит обстоятельства смерти Гайтукаева

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти осужденного за организацию и исполнение убийства журналистки Анны Политковской Лом-Али Гайтукаева. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства и причины смерти мужчины, проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в СК.

Ранее СМИ сообщили, что Гайтукаев умер в колонии, где он отбывал пожизненное заключение, вследствие ряда заболеваний.