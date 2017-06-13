13 июня 2017, 19:20
СК проверит обстоятельства смерти Гайтукаева
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти осужденного за организацию и исполнение убийства журналистки Анны Политковской Лом-Али Гайтукаева. Об этом сообщает РИА Новости.
«В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства и причины смерти мужчины, проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в СК.
Ранее СМИ сообщили, что Гайтукаев умер в колонии, где он отбывал пожизненное заключение, вследствие ряда заболеваний.
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