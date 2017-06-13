В Москве в нападении на росгвардейца на акции заподозрили подростка

Следствие заподозрило 17-летнего Михаила Галяшкин подозреваемым по уголовному делу о нападении на бойца Росгвардии 12 июня в Москве. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на представителя «Открытой России» Марию Баронову.

Она отметила, что Галяшкин стал одним из трех участников акции, задержанных по подозрению в нападении на бойца Росгвардии.

По словам Бароновой, подросток находится в Следственном комитете и не дает показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции.

Отметим, что фамилия Галяшкина содержится в списке задержанных «ОВД-Инфо».

Второй задержанный вместе с Галяшкиным, Антон Шапошников, доставлен в Тверской суд, ему грозит административный арест на срок до 15 суток. Третий задержанный, Михаил Давыдов, был отпущен из полиции 12 июня.

Отметим, сегодня СК возбудил уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти на акции 12 июня. Сообщается, что при распылении газового баллончика правоохранитель получил ожог глаза.