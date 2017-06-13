Горбачев отверг обвинения Путина по поводу договоренностей с НАТО

Последний руководитель Советского Союза Михаил Горбачев заявил «Интерфаксу», что не совершал ошибки, когда не потребовал от НАТО юридически обязывающего документа с гарантиями нерасширения альянса на восток.

Накануне в США вышла первая серия фильма-интервью с Владимиром Путиным, в котором президент России заявил, что устные заверения США и генсека НАТО не были зафиксированы на бумаге.

«Эта ошибка уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушаются. Но он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так», — сказал Путин.

В ответ на эту реплику бывший генсек КПСС возразил: «Что касается "ошибки" Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны — члены ОВД этот вопрос не ставили».