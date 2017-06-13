Путин заявил о самостоятельности Медведева на посту президента

Президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, показанном телеканалом Showtime, заявил, что премьер Дмитрий Медведев во время своего президентства был абсолютно самостоятелен. Его слова приводит РИА Новости.

Говоря о себе, Путин отметил, что он «работал много и в целом весьма успешно». «И я знаю, как у нас в стране, как за рубежом это время оценивали. Должен вам сказать, что президент Медведев полностью и самостоятельно исполнял все свои обязанности. Президентом в стране может быть только один человек. Тот, кто избран народом», — отметил он.

Также Путин рассказал о своем отказе от первого предложения бывшего президента РФ Бориса Ельцина стать премьер-министром.

«Он пригласил меня в свой кабинет, сказал, что хочет назначить премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять мою всю жизнь, и я не уверен, что я к этому готов», — поведал президент.

Путин отметил, что в то время брать на себя ответственность за Россию было «очень непростым делом», а он думал только о том, «куда спрятать детей».

«Представьте себе, что меня освободили бы от занимаемой должности, — охраны нет, ничего нет, и чего делать, как жить, как обеспечить безопасность семье?» — пояснил Путин.

Сам российский лидер не был до конца уверен, что займет высокий пост.

«Просто я для себя тогда решил, что, если судьба вот так распорядилась, надо тогда уже до конца идти. И я тогда еще не знал на сто процентов, что я буду президентом. Никаких гарантий по этому поводу никто не давал», — рассказал Путин.

Наконец, президент признался, что ему не снятся кошмары. Путин добавил, что считает это следствием занятий спортом и военной службы.