Источники рассказали о вербовке дипломатами РФ молдаван на войну в Донбассе

Пять российских дипломатов, которые были высланы из Молдавии в мае этого года, занимались вербовкой граждан республики на войну в Донбассе. Об этом Reuters сообщили источники в правительстве и дипломатических кругах Молдавии.

Собеседники агентства рассказали, что высланные дипломаты были офицерами ГРУ России, которые работали под прикрытием.

По данным спецслужб, они вербовали будущих бойцов в автономном регионе Гагаузия.

Добровольцы должны были пополнить ряды военных подразделений сепаратистов Донбасса.

Перед отправкой на Украину, по данным источников, бойцы проходят обучение в тренировочных лагерях в Ростовской области.

По словам бывшего российского военного, опрошенного агентством, в 2014 году в разгар войны на востоке Украины он видел примерно 200 иностранных бойцов на Кузьминском полигоне в Ростовской области.