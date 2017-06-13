13 июня 2017, 19:44
«КамАЗ» с танком перевернулся в Дагестане
В пригороде дагестанского Хасавюрта перевернулся военный «КамАЗ», перевозивший в прицепе танк. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Как пишет со ссылкой на очевидцев «Кавказ сегодня», военную машину подрезал ВАЗ-2114. ДТП произошло на выезде из Хасавюрта.
В сети появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что танк получил повреждения, при этом оставшись на гусеницах.
Грузовая машина опрокинулась на борт.
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