«КамАЗ» с танком перевернулся в Дагестане

В пригороде дагестанского Хасавюрта перевернулся военный «КамАЗ», перевозивший в прицепе танк. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как пишет со ссылкой на очевидцев «Кавказ сегодня», военную машину подрезал ВАЗ-2114. ДТП произошло на выезде из Хасавюрта.

В сети появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что танк получил повреждения, при этом оставшись на гусеницах.

Грузовая машина опрокинулась на борт.