Глава Пентагона заявил о шоке от боеготовности армии США

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис выступил на слушаниях в Конгрессе, где обсуждался военный бюджет на 2018 год. Министр заявил, что был шокирован низкой боеготовностью американской армии из-за недофинансирования, сообщает Agence France-Presse.

По словам Мэттиса, в 2013 году он ушел из армии вскоре после того, как секвестр бюджета вступил в силу.

«Через четыре года я вернулся в министерство — и был шокирован тем, что я увидел относительно нашей готовности воевать», — сказал генерал.

По его словам, «ни один враг» не навредил боеготовности США так, как сокращение расходов.

Он отметил, что для исправления ситуации американской армии понадобятся годы стабильного финансирования.