Оппозиционера Мальцева арестовали на 10 суток

Один из лидеров Партии народной свободы (ПАРНАС) Вячеслав Мальцев арестован судом на 10 суток за сопротивление полицейским во время акции протеста в Москве 12 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

Согласно материалам дела, оппозиционер «стал вырываться, отталкивать сотрудников полиции, чем проявил отказ в выполнении требования полиции».

10 июня в доме Мальцева вблизи подмосковного города Одинцово прошли обыски в рамках дела о нападении на полицейского. По этому делу был арестован соратник Мальцева Алексей Политиков.

По данным «ОВД Инфо», в Москве и Петербурге полиция задержала на несанкционированных митингах примерно 1500 человек.