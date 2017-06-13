13 июня 2017, 11:25
По факту нападения на полицейского на акции в Петербурге возбуждено дело
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил дело по факту нападения на полицейского во время несанкционированного митинга, который прошел 12 июня на Марсовом. Об этом говорится в сообщении СК.
По данным следствия, около 14:00 на Марсовом поле во время митинга неустановленный мужчина ударил кулаком по лицу полицейского.
Дело возбуждено по статье 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти».
В настоящее время подозреваемый в нападении разыскивается.
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