По факту нападения на полицейского на акции в Петербурге возбуждено дело

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил дело по факту нападения на полицейского во время несанкционированного митинга, который прошел 12 июня на Марсовом. Об этом говорится в сообщении СК.

По данным следствия, около 14:00 на Марсовом поле во время митинга неустановленный мужчина ударил кулаком по лицу полицейского.

Дело возбуждено по статье 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти».

В настоящее время подозреваемый в нападении разыскивается.