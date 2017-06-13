У «Мегафона» вновь произошел сбой в Москве

В Москве и некоторых других регионах страны абоненты «Мегафона» жалуются на отсутствие связи. В службе поддержки оператора подтвердили наличие проблем, сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время наблюдается временное ухудшение покрытия сети и отсутствие регистрации сети, в ближайшее время проблема будет устранена», — сказали в службе поддержки.

Речь идет о перебоях с голосовой связью, отметили в пресс-службе «Мегафона». Там сообщили о «снижении успешности дозвона до 40%».

19 мая у «Мегафона» произошел самый крупный сбой в истории компании. Без связи в тот день остались абоненты столичного и центрального регионов, а также Поволжья.

Проблема, как выяснилось позднее, возникла из-за ошибки программного обеспечения Hewlett-Packard, установленного в системах обработки данных компании.