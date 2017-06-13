Минфин отказался от служебных машин в пользу такси

Министерство финансов России в текущем году оптимизировало расходы на транспорт, благодаря чему сэкономило более 11 млн рублей, сообщила на заседании думского комитета по бюджету первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко, передает «Интерфакс».

По словам чиновницы, деньги удалось сэкономить благодаря использованию Uber и «Яндекс.Такси».

«Минфин оптимизировал расходы на обеспечение автотранспортными средствами, переходим на предоставление услуг в том числе компаниями типа Uber и "Яндекс.Такси". У нас высвобождаются ресурсы, которые мы направляем, в том числе 11 млн рублей, на финансовое обеспечение Московского финансового форума», — сказала заместитель министра.

Оба сервиса, которые упомянула Нестеренко, — это приложения для вызова такси. Водитель и клиент видят стоимость будущей поездки на экране телефона.

Благодаря использованию мобильных приложений стоимость поездки на такси заметно снизилась.