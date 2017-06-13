При стрельбе на вокзале вблизи Мюнхена ранена женщина-полицейский

Во время проверки документов на перроне в городе Унтерфёринг (пригород немецкого Мюнхена) пассажир достал оружие и устроил стрельбу. Ранения получили несколько человек, включая женщину-полицейского и самого нападавшего. Об этом сообщили в полиции Мюнхена, передает Süddeutsche Zeitung.

В твиттере полиции говорится, что их сотрудница получила тяжелые ранения. Нападавший был задержан.

Он действовал в одиночку. Также в результате стрельбы были ранены еще двое случайных прохожих. Их жизни ничего не угрожает.

Полиция исключает террористический след, сообщает Bayerischer Rundfunk.