13 июня 2017, 11:53
При стрельбе на вокзале вблизи Мюнхена ранена женщина-полицейский
Во время проверки документов на перроне в городе Унтерфёринг (пригород немецкого Мюнхена) пассажир достал оружие и устроил стрельбу. Ранения получили несколько человек, включая женщину-полицейского и самого нападавшего. Об этом сообщили в полиции Мюнхена, передает Süddeutsche Zeitung.
В твиттере полиции говорится, что их сотрудница получила тяжелые ранения. Нападавший был задержан.
Он действовал в одиночку. Также в результате стрельбы были ранены еще двое случайных прохожих. Их жизни ничего не угрожает.
Полиция исключает террористический след, сообщает Bayerischer Rundfunk.
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