СК возбудил дело из-за распыленного в росгвардейца баллончика

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завело уголовное дело из-за инцидента, в ходе которого молодой человек брызнул в глаза сотруднику Росгвардии из перцового баллончика. Об этом сообщается на сайте СК.

Инцидент произошел накануне во время несогласованной акции против коррупции на Тверской улице в Москве.

Подозреваемый задержан, он обвиняется по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до пяти лет.

По версии следствия, участник протестной акции «распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН». В результате сотрудник получил ожог глаз, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Между тем Симоновский райсуд назначил организатору несанкционированной акции Алексею Навальному 30 суток административного ареста за нарушение правил проведения митингов и демонстраций.

Об этом сообщается в твиттере оппозиционера.