В России завели дело против депутата Рады Парасюка

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России ведет уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка, сообщается на сайте ведомства.

Парламентария обвиняют в надругательстве над российским флагом и в нападении в 2016 году на генконсульство России во Львове.

В деле есть и другие фигуранты, их имена не приводятся.

По данным российских следователей, 9 марта 2016 года депутат «также склонял собравшихся возле Генерального консульства людей к совершению нападения на российское диппредставительство».

Парасюк — активист Евромайдана, бывший командир одной из рот батальона МВД Украины «Днепр», участник блокады востока Украины.