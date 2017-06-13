13 июня 2017, 10:21
В России завели дело против депутата Рады Парасюка
Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России ведет уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка, сообщается на сайте ведомства.
Парламентария обвиняют в надругательстве над российским флагом и в нападении в 2016 году на генконсульство России во Львове.
В деле есть и другие фигуранты, их имена не приводятся.
По данным российских следователей, 9 марта 2016 года депутат «также склонял собравшихся возле Генерального консульства людей к совершению нападения на российское диппредставительство».
Парасюк — активист Евромайдана, бывший командир одной из рот батальона МВД Украины «Днепр», участник блокады востока Украины.
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