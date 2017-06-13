Разведчики США сообщали о причастности Кремля к смерти информатора по делу Магнитского

Британские спецслужбы получали доклад от американских коллег, согласно которому информатор по делу Сергея Магнитского Александр Перепеличный был, вероятно, «убит по прямому указу [президента России Владимира] Путина или людей, близких к нему». Об этом пишет издание BuzzFeed со ссылкой на источники в спецслужбах.

По их данным, доклад был подготовлен в 2015 году по просьбе Конгресса США.

Возможная причастность Кремля к политическим убийствам в Великобритании, отметили источники, замалчивается по политическим мотивам.

Как отметили разведчики, решение британского правительства обвинить сотрудников ФСБ в отравлении плутонием Александра Литвиненко в Лондоне вызвало противостояние с Кремлем, длившееся десять лет.

Перепеличный эмигрировал в Лондон в 2010 году. Он давал показания иностранным правоохранительным органам об отмывании российскими силовиками денег через фиктивный возврат налогов.

Эту схему вскрыл юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Он умер в СИЗО, позднее суд в России признал его самого виновным в налоговых махинациях.

Перепеличный умер во время пробежки в 2012 году. По официальной версии — от сердечного приступа.