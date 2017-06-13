Кремль заявил об отсутствии последствий акций 12 июня для власти

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался считать протестные акции опасными для Кремля. Его слова приводит «Интерфакс».

«Да нет, проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет. Где-то людей приходит больше, где-то людей приходит меньше — это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию», — так Песков прокомментировал публикации западных СМИ по поводу протестов 12 июня.

Однако в Кремле признали опасность провокационных действий на несогласованных митингах для граждан.

«Опасными являются провокационные проявления. Да, это действительно опасно. Это несет опасность окружающим людям. А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, собственно, их действия несли опасность для граждан. В отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка принимают необходимые действия», — заявил Песков.

Также в Кремле ответили на призывы СШВ отпустить задержанных на митингах.

«Мы не согласны с подобной постановкой вопроса. Это не те призывы, к которым мы можем прислушиваться. Те, кто проводил мирные мероприятия, "мирные" в формулировке наших коллег из Белого дома — они прекрасно провели в ряде городов Российской Федерации такие мероприятия», — заключил Песков.

По его словам, «те, кто занимался провокационными действиями в нарушение законодательства, в отношении них были приняты действия властей в полном соответствии с нашим законодательством».