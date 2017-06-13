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13 июня 2017, 17:51
археология домашние животные Испания

Останки средневековых кошек найдены в Испании

British Library

В средневековом поселении, раскопанном в муниципалитете Эль-Борделет на востоке Испании, было найдено большое количество останков кошек. Как именно около тысячи лет назад местные жители использовали этих кошек, пытаются догадаться археологи.

Археологические находки в Эль-Борделет начались в 2010 году, когда ученые исследовали эту местность перед строительством автодороги. Позднее там были обнаружены, в частности, девять ям, служивших, вероятно, для хранения зерна. В некоторых ямах были найдены кости животных: овец, коз, коров, свиней, собак и лошадей. Лишь одна яма из девяти значительно отличалась. В ней обнаружилось около 900 костей домашних кошек. Радиоуглеродное датирование костных образцов позволило определить, что кошки погибли между 925 и 1025 годами.

Расположение надрезов на костях кошек заставило ученых прийти к выводу, что с них были содраны шкуры. Возраст кошек на момент смерти был от девяти до двадцати месяцев. Исследователи предполагают, что мех кошки такого возраста лучше всего подходит для использования, так как она уже довольно большая, но еще не сильно подвержена травмам, паразитам и болезням.

Фото: L. Lloveras et al./International Journal of Osteoarchaeology

Исследователи говорят, что шкуры кошек часто встречаются при раскопках в Северной Европе, особенно в Великобритании и Ирландии. Обычно они служат для изготовления одежды. «Мех домашних кошек обычно использовался менее богатыми людьми или социальными группами, которым приходилось демонстрировать определенную аскезу, например, монахинями», – говорит зооархеолог из Барселонского университета Луис Лльоверас (Lluís Lloveras). Ранее уже были собраны свидетельства использование кошачьего меха в Средние века в мусульманской части Иберийского полуострова. Находки из Эль-Борделет стали первым свидетельством использование кошачьего меха и на христианских территориях.

Но исследователи считают, что есть еще одно объяснение этой находки. Кошек могли использовать в ходе магического ритуала. На это указывают найденные рядом с ними части других животных: череп лошади, рог козла, а также скорлупа куриных яиц. Все эти останки, как считает Луис Лльоверас, могли быть связаны со средневековыми ритуальными практиками. Он сопоставляет испанские находки с публикацией 1999 года, где описывался частичный скелет кошки, погребенный с несколькими курами под стеной конца XV ​​- начала XVI века в Англии, возможно, как часть строительного ритуала. Но пока Лльоверас и его коллеги признают, что для окончательных выводов данных недостаточно, и надеются на новые находки в Эль-Борделет.

Исследование опубликовал International Journal of Osteoarchaeology.

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