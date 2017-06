Юпитер оказался старейшей планетой Солнечной системы

Согласно новому исследованию ученых из Института планетологии Мюнстерского университета и Ливерморской национальной лаборатории, Юпитер – не только самая крупная, но и самая древняя планета Солнечной системы.

Изучая изотопы молибдена и ванадия, содержащиеся в железных метеоритах, Томас Крюйер (Thomas Kruijer) из Ливерморской национальной лаборатории и его коллеги пришли к выводу, что метеориты происходят из двух различных областей протопланетного диска, которые оставались разделены начиная с одного миллиона до трех – четырех миллионов лет с момента образования Солнечной системы. «Наиболее правдоподобным механизмом такого эффективного разделения является образование Юпитера, появление зазора в газопылевом диске и прекращение обмена материалом между двумя резервуарами», – говорит доктор Крюйер.

То есть твердое ядро Юпитера образовалось до того, как из протопланетного диска вокруг Солнца сформировались другие планеты. И присутствие Юпитера оказало значительное влияние на судьбу диска. Он препятствовал проникновению частиц газа и пыли из внутренней области диска в ту часть диска, которая лежала за его орбитой.

По расчетам авторов работы, за первый миллион лет ядро Юпитера достигла массы равной двадцати массам Земли. В последующие три – четыре миллиона оно продолжило рост до пятидесяти земных масс. В предшествующих теориях предполагалось, что твердые ядра газовых гигантов, таких как Юпитер и Сатурн, достигали не более 10 – 20 земных масс, а затем планеты начинали наращивать газовую оболочку.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.