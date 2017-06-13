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13 июня 2017, 15:38
биология грибы насекомые

Жуки-зомби ищут партнеров для размножения и заражают их смертельной болезнью

Dr. Don Steinkraus/Professor of Entomology/University of Arkansas

Зоологи из США описали заболевание жуков из семейства мягкотелок, при котором погибшее насекомое принимает позу, сигнализирующую о готовности к спариванию. Когда другой жук пытается спариться с погибшим, он сам заражается это болезнью.

Болезнь была обнаружена учеными из Университета Арканзаса у жуков Chauliognathus pensylvanicus, которые едят цветки ряда растений. А возбудителем ее оказался грибок Eryniopsis lampyridarum. Зараженный жук перед смертью крепко впивается челюстями в цветок и остается висеть на нем. Но самое интересное происходит через 15 – 22 часа после гибели жука. У него раздвигаются крылья и надкрылья, а брюшко раздувается. В этот момент из брюшка показываются нити гриба со спорами.

Мертвый жук, впившийся в цветок. Фото: Dr. Don Steinkraus/Professor of Entomology/University of Arkansas

Поскольку в обычной жизни сидящая на цветке самка Chauliognathus pensylvanicus раскрывает крылья и демонстрирует увеличенное брюшко в знак готовности к спариванию, самцы реагируют на такую позу, прилетают к цветку с погибшей самкой и получают споры гриба. «Это похоже на человека, зараженного вирусом, который сознательно ищет бар для знакомств, вцепляется зубами в барную стойку и умирает там, чтобы здоровые люди подвергались бы действию инфекции», – говорит один из авторов исследования Дональд Стейнкраус (Donald Steinkraus).

Описание болезни опубликовал Journal of Invertebrate Pathology.

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