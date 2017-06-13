Путин рассказал о дискуссиях с зятьями и дочерьми

Президент России Владимир Путин в посвященном ему фильме-интервью Оливера Стоуна рассказал, что две его дочери занимаются наукой и образованием. Также глава государства сообщил, что «дискутирует» с дочерьми и их мужьями.

12 июня в США состоялась премьера первой серии четырехсерийного документального фильма о Путине. В России фильм покажут 19-22 июня.

По словам Путина, он гордится своими дочерьми Катериной и Марией.

Также президент рассказал, что иногда дискутирует со своими зятьями.

«Бывают и отличные [мнения]. Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они [дочери] тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием», — цитирует Путина РИА Новости.

Также президент рассказал, что очень любит своих внуков, но очень редко может с ними поиграть.

Катерина Путина, по данным СМИ, возглавляет фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (бренд «Иннопрактика»), который совместно с МГУ создает научно-технологическую долину на Воробьевых горах. Также она серьезно увлекается акробатическим рок-н-роллом.

Ее вероятный муж — бизнесмен Кирилл Шамалов. В 2016 году он стал самым молодым российским миллиардером.

Мария Путина занимается научной карьерой в сфере эндокринологии. Она, вероятно, замужем за голландским предпринимателем Йорритом Фаассеном.