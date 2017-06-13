Песков рассказал об ожидании Путиным премьеры фильма про него

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин еще не смотрел фильм американского режиссера Оливера Стоуна о себе и оценит его российскую премьеру. Его слова приводит «Интерфакс».

Песков заметил, что в настоящее время в США и частично в Западной Европе доминируют русофобские настроения, и «в состоянии такого резкого обострения трудно будет что-то разъяснить, но, тем не менее, когда ситуация все-таки перейдет в состояние ремиссии, я думаю, что такие шансы появятся».

По словам пресс-секретаря, в АП Стоуна оценивают как талантливого режиссера.

«Из-под его пера не мог выйти некачественный материал», — подчеркнул Песков.

Отметим, что фильм «Интервью с Путиным» с 19 по 22 июня покажет Первый канал.