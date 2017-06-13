Экс-глава ФСИН признан виновным в хищениях

Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновными в мошенничестве бывшего директора ФСИН Александра Реймера, его зама Николая Криволапова и директора ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» Виктора Определенова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о хищении 1,3 млрд рублей бюджетных денег при закупке электронных браслетов для подозреваемых.

Суд установил, что Реймер «совершил мошенничество в особо крупном размере путем хищения финансовых средств из федерального бюджета, с использованием своих должностных полномочий, действуя из корыстных побуждений», говорится в приговоре.

Суд согласился с доводами следствия, согласно которым в 2010-2012 годах обвиняемые похитили деньги, выделенные ФСИН для закупки электронных браслетов.

ФГУП ЦИТОС, по версии следствия, продавал электронные браслеты по завышенным в несколько раз ценам.