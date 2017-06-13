Экс-бухгалтер студии Серебренникова рассказала об обмане со стороны следователя

Бывший бухгалтер театральной компании «Седьмая студия» Нина Масляева заявила, что дала признательные показания по делу о мошенничестве из-за обещания следователя отпустить ее под домашний арест. Об этом она рассказала члену ОНК и журналисту «Дождя» Когершын Сагиевой.

Несмотря на диабет, гипертонию и ишемическую болезнь сердца, 8 июня Мосгорсуд оставил Масляеву в СИЗО. Она обвиняется в мошенничестве — якобы из студии были украдены деньги, предназначавшиеся на театральную деятельность.

«Нервы у меня на пределе. Следователь кровно обещал домашний арест, если я признаю вину. Но ничего не изменилось, в суд он вообще не пришёл. А до этого адвокат назначенный был, никогда его фразу не забуду: "Действуйте, как вам сердце прикажет". Это все издевательство», — рассказала подозреваемая.

Ранее Масляева заключила досудебное соглашение со следствием, которое предполагает признание вины и ускоренный порядок рассмотрения дела — без опроса свидетелей и проверки доказательств.

Масляеву арестовали 27 мая, после чего она призналась, что «Седьмая студия» через фирмы-однодневки вывела более 100 млн рублей.

Основатель «Седьмой студии» — режиссер, худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников. Он в рамках дела находится под подпиской о невыезде.