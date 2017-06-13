Названы лучшие аэропорты мира

Международный аэропорт «Чанги» в Сингапуре занял первое место в мире в рейтинге компании AirHelp.

Аэропорт набрал максимальные 10 баллов за качество обслуживания, 8,8 — за пунктуальность, 6,1 — по критерию «удовлетворенность пассажиров».

Второе место в списке лучших занял аэропорт Мюнхена, третье — Гонконга.

При составлении рейтинга компания проанализировала более 130 тысяч сообщений, которые пассажиры аэропортов размещали в твиттере.

Московский аэропорт «Шереметьево» занял в списке из 76 аэропортов 23-е место, екатеринбургский «Кольцово» на 33-й строчке, столичное «Домодедово» — на 65-й.

Также на сайте AirHelp размещен рейтинг национальных авиакомпаний по итогам зимы 2016-2017 годов.

Первую строчку списка занимает Singapore Airlines, вторую Etihad Airways из ОАЭ, третью — Qatar Airways.

«Аэрофлот» на 18-м месте таблицы.

AirHelp — это молодая компания, которая за процент от выплат помогает получить компенсацию от авиаперевозчика в случае задержки рейса.