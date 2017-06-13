Путин обвинил США в спонсировании чеченских террористов

Президент Владимир Путин обвинил США в использовании террористов для раскачки обстановки в России. Об этом он заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну на телеканале Showtime, передает РИА Новости.

По словам президента, Штаты поддержали сепаратизм в Чечне и на Северном Кавказе в целом.

Путин считает, что «холодная война» в прошлом, и сейчас у России ясные и прозрачные отношения «со всем миром, с Европой и США», хотя, «конечно, мы рассчитывали на поддержку, а вместо этого увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов».

«И я вам сейчас скажу, на мой взгляд, важную вещь: у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России», — заявил Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутреннюю политику других стран.