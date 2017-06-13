Учитель рассказал о бесполезной встрече с Поклонской в Кремле

В День России режиссер Алексей Учитель встретился в Кремле с депутатом Натальей Поклонской — их обоих пригласили по случаю праздника. По словам Учителя, Поклонская отказалась смотреть его новый фильм «Матильда», и в целом разговор оказался бесполезным, передает «Интерфакс».

Депутат уже направила ряд обращений в Генпрокуратуру и СК с просьбой запретить фильм «Матьльда» о любовной связи Николая II c балериной, так как фильм якобы оскорбляет чувства верующих.

Режиссер рассказал о встрече: «Беседа была поначалу доброжелательной, но просьба депутата заключалась в одном: "Покажите картину экспертам, моим". Я сказал, что ей надо посмотреть картину, потому что только вы лично можете эмоционально, прагматично, как угодно, только вы можете оценить, что там есть плохого, если вы нас в этом обвиняете. На что получил ответ: "Никогда и ни в коем случае, мне все эксперты расскажут". Поэтом разговор довольно бесполезный».