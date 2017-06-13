Водители рассказали о системе взяток за проезд большегрузов по Петербургу

Владельцы фур в Петербурге дают взятки инспекторам и руководству ГИБДД, благодаря чему их машины могут ездить по дорогам без контрольных взвешиваний. Об этом «Медузе» рассказали несколько водителей и предпринимателей.

По словам главы ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, в среднем перевозчик платит 20 тысяч рублей в месяц, чтобы не взвешиваться в Петербурге и не получать штрафы за перегруз.

Активист отметил, что с перевесом сталкивается примерно треть перевозчиков, большинство из которых оплачивают ГИБДД своеобразную абонентскую плату.

Издание подсчитало, что за год владельцы фур отдают сотрудникам ГИБДД города около 20 млрд рублей.

При этом на ремонт городских дорог в бюджете Санкт-Петербурга заложено 3 млрд.

Абонентскую плату за то, чтобы инспекторы не штрафовали водителя, фиксируют с помощью листа бумаги с буквой «А» на лобовом стекле.