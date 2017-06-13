Илья Яшин получил 15 суток ареста

Оппозиционер Илья Яшин получил 15 суток административного ареста.

Тверской суд Москвы признал его виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, сообщил политик в твиттере.

Яшина задержали накануне на несанкционированном властями антикоррупционном митинге на Тверской.

Сам он, как передает BBC, отказался признать вину. На заседании оппозиционер заявил, что был задержан через несколько минут после выхода из метро.

Полицейский, по словам активиста, попросил его пройти в автобус для проверки личности, после чего Яшина скрутили.

«Я не мог отказаться подчинится требованиям полиции, поскольку ко мне не было никаких требований», — отметил он.