В Yota вслед за «Мегафоном» произошел сбой в сети

Виртуальный сотовый оператор Yota, работающий в сети «Мегафона», сообщил о проблемах с мобильной связью.

«Часть клиентов Yota в нескольких регионах, в том числе в Москве, испытывают проблемы с использованием мобильной связи. Технические специалисты уже проводят восстановительные работы», — сообщили «Газете.ру» в Yota.

Ранее сегодня стало известно о крупном сбое у «Мегафона» — в столице и некоторых других регионах часть абонентов лишились голосовой связи.